ТНТ запустит в эфир ролики с участием нижегородцев

От каждого города будет выбрано 10 победителей, ролик с каждым из них попадет в эфир ТНТ в 2018 году. Голосование стартует 15 ноября, а завершится 30 ноября, затем организаторы начнут объявлять победителей. Победителей из Нижнего Новгорода назовут 2 декабря.

Из 10 победителей трех выберут звезды ТНТ, еще трех - представители телеканала в Москве, одного определит администратор сообщества ТНТ «ВКонтакте». И еще одну тройку лидеров выберут по количеству просмотров их роликов (все видео можно посмотреть «ВКонтакте»).

По словам организаторов, во время путешествия съемочного трейлера произошло немало забавных случаев. На площадке делали предложение руки и сердца, в роликах снимались настоящий донской казак, бригада «Скорой помощи», а также бульдог, пума, обезьяна и оса. Похожую акцию ТНТ впервые провел на летнем VKfest в Петербурге.