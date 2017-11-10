Аквапарк на проспекте Гагарина достроят до конца 2019 года

Аквапарк на проспекте Гагарина, 60 достроят в IV квартале 2019 года, пишет НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на инвестиционный комитет.

Строительством аквапарка занимается компания «Акватория развлечений». В проект уже вложили более 4 миллиардов рублей. При этом ожидается, что ежегодные налоговые поступления от аквапарка составят 160 миллионов рублей, а окупится он более, чем за четыре года.

Также проект строительства аквапарка стал приоритетным для Нижегородской области. Такое решение было принято в ходе заседания инвестиционного комитета.