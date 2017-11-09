Ксения Собчак открывает предвыборный штаб в Нижнем Новгороде
Команда Ксении Собчак, недавно заявившей о планах баллотироваться в президенты в 2018 году, формирует штаб в Нижнем Новгороде. Об этом пишет «Открытый Нижний» со ссылкой на представителей Собчак.
Сейчас команда Собчак ищет руководителя штабы в Нижнем Новгороде и юриста, а также набирает волонтерский состав. Сотрудникам штаба предстоит собирать подписи для регистрации Собчак в качестве кандидата на выборах. Кроме того, нижегородская команда займется агитацией и привлечением сторонников Собчак.
Планируется, что первые региональные штабы Собчак откроются в ближайший месяц. Всего Собчак планирует организовать команды сторонников в 50 городах России.
Читайте также: Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента России
Социологи выяснили, сколько процентов избирателей готовы проголосовать за Ксению Собчак
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.