Ксения Собчак открывает предвыборный штаб в Нижнем Новгороде

Команда Ксении Собчак, недавно заявившей о планах баллотироваться в президенты в 2018 году, формирует штаб в Нижнем Новгороде. Об этом пишет «Открытый Нижний» со ссылкой на представителей Собчак.

Сейчас команда Собчак ищет руководителя штабы в Нижнем Новгороде и юриста, а также набирает волонтерский состав. Сотрудникам штаба предстоит собирать подписи для регистрации Собчак в качестве кандидата на выборах. Кроме того, нижегородская команда займется агитацией и привлечением сторонников Собчак.

Планируется, что первые региональные штабы Собчак откроются в ближайший месяц. Всего Собчак планирует организовать команды сторонников в 50 городах России.

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