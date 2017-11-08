В отеле «Кортъярд Марриотт» пройдет благотворительный арт-аукцион
«Кортъярд Марриотт» вместе с фондом помощи онкобольным детям «Нонц» и международной ассоциацией галерей Gallery Group 10 ноября проведут четвертый благотворительный арт-аукцион «Изобилие творчества».
На аукцион в основном будут выставлены произведения живописи. Так, среди лотов заявлены картины «Яхты после регаты» дзержинского художника Дениса Пальцева и «Горы Абхазии. Осень» казанской художницы Ланы Медвецкой. Начальные цены на выставленные предметы искусства стартуют от 1000 рублей.
Кроме того, среди гостей вечера будет проведена лотерея с призами, созданными сотрудниками отеля «Кортъярд Марриотт».Также на площадке предусмотрены фотозона, пространство для детей и живая музыка.
Сбор гостей в 18:00, старт аукциона в 19:00.
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