В BerЁzka BAR пройдет вечеринка в честь финала режиссерской лаборатории МХАТ

В BerЁzka BAR пройдет вечеринка CONTEMPORARY FACES, где специальными гостями станут режиссеры-участники лаборатории современной драматургии в Центре театрального мастерства.

Иван Комаров, Никита Бетехтин, Павел Данилов, Тимур Шарафутдинов и Елена Ненашева в течение недели работали с нижегородскими актерами, чтобы поставить пять мини-спектаклей на площадке ЦТМ. Их показы пройдут 4 и 5 ноября.

На вечеринке DJ-сет отыграет коллекционер виниловых пластинок и основатель нижегородского винилового комьюнити «Культтовары» Максим Куппер.