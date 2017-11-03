В BerЁzka BAR пройдет вечеринка в честь финала режиссерской лаборатории МХАТ

В BerЁzka BAR пройдет вечеринка CONTEMPORARY FACES, где специальными гостями станут режиссеры-участники лаборатории современной драматургии в Центре театрального мастерства.

Иван Комаров, Никита Бетехтин, Павел Данилов, Тимур Шарафутдинов и Елена Ненашева в течение недели работали с нижегородскими актерами, чтобы поставить пять мини-спектаклей на площадке ЦТМ. Их показы пройдут 4 и 5 ноября. 

На вечеринке DJ-сет отыграет коллекционер виниловых пластинок и основатель нижегородского винилового комьюнити «Культтовары» Максим Куппер. 

5 ноября

21:00

BerЁzka BAR (Б.Покровская, 51а)

Вход свободный, дресс-код - total black

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Автор: Мария Кучер
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