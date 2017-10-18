Нижегородцам рекомендуют отказаться от выпускных балов
Порядок, время и место проведения выпускных в 2018 году может быть изменен. Об этом сообщает Министерство образования Нижегородской области.
Ведомство разослало в районные администрации рекомендательное письмо о корректировке формата и места проведения выпускных балов летом 2018 года.
Рекомендации связаны с проведением в Нижнем Новгороде матчей FIFA 2018.
В письме рекомендуется провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности планирования торжественных мероприятий в местах массового скопления граждан, особенно приближенных к месту проведения ЧМ, а также избегать мест сбора футбольных болельщиков.
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