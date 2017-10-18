Нижегородцам рекомендуют отказаться от выпускных балов

Порядок, время и место проведения выпускных в 2018 году может быть изменен. Об этом сообщает Министерство образования Нижегородской области.

Ведомство разослало в районные администрации рекомендательное письмо о корректировке формата и места проведения выпускных балов летом 2018 года.

Рекомендации связаны с проведением в Нижнем Новгороде матчей FIFA 2018.

В письме рекомендуется провести разъяснительную работу с родителями выпускников о нецелесообразности планирования торжественных мероприятий в местах массового скопления граждан, особенно приближенных к месту проведения ЧМ, а также избегать мест сбора футбольных болельщиков.