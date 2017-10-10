Мультимедийный парк включает в себя четыре экспозиции: «Рюриковичи», «Романовы», «От великих потрясений к Великой Победе» и «Россия – моя история». Последняя выставка рассказывает о периоде от Великой Отечественной войны до наших дней. Парк оснащен проекторами, интерактивными киосками, а также мультимедийными книгами и инсталляциями. Проект делали по образцу аналогичного парка на ВДНХ в Москве.

Ранее было решено выделить на строительство парка дополнительные 141 миллион рублей. По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, ежегодно на содержание парка будут тратить по 38 миллионов рублей.