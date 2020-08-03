Нижегородцы прошли в полуфинал Премьер-лиги КВН на Первом канале

В одном из выступлений нижегородцев принял участие ведущий программы «Угадай мелодию» Валдис Пельш.

По словам руководителя Движения КВН Нижегородской области Алексея Беляева, игра нижегородских команд была самой сильной среди всех четвертьфиналов, во многом благодаря активным болельщикам, которых было больше сотни. Обе команды высоко оценили и жюри, и ведущий шоу, президент клуба КВН Александр Масляков. Алексей Беляев выразил благодарность губернатору Нижегородской области Глебу Никитину за поддержку, и сообщил о старте подготовки к полуфиналу.

Эфир игры с нижегородскими командами выйдет 23 августа.