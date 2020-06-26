25 июня в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по региону, в результате происшествия частично обрушилось чердачное перекрытие здания. Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.
Музей Горького в Нижнем Новгороде частично разрушен в результате пожара
В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 единиц техники и 121 человек. Жертв и пострадавших нет.
Нижегородская градозащитница Анна Давыдова поделилась в сети Facebook снимками музея после пожара. По ее словам, в момент возгорания в здании находились уникальные экспонаты.
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Фото: Анна Давыдова, Facebook
«Мебель не влезала в двери подвала, куда перевезли часть коллекции прошлым летом. Ее и оставили на реставрационной площадке. А на втором этаже остались запакованными картины», — написала Давыдова.
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Фото на обложке: Дима Четыре
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