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Музей Горького в Нижнем Новгороде частично разрушен в результате пожара

25 июня в Литературном музее Горького в Нижнем Новгороде произошел пожар. По данным ГУ МЧС России по региону, в результате происшествия частично обрушилось чердачное перекрытие здания. Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 единиц техники и 121 человек. Жертв и пострадавших нет. 

Нижегородская градозащитница Анна Давыдова поделилась в сети Facebook снимками музея после пожара. По ее словам, в момент возгорания в здании находились уникальные экспонаты.

  • Фото: Анна Давыдова, Facebook

«Мебель не влезала в двери подвала, куда перевезли часть коллекции прошлым летом. Ее и оставили на реставрационной площадке. А на втором этаже остались запакованными картины», — написала Давыдова.

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Фото на обложке: Дима Четыре

Наталия Россинская,
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