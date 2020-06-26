Музей Горького в Нижнем Новгороде частично разрушен в результате пожара

В тушении пожара и ликвидации его последствий было задействовано 30 единиц техники и 121 человек. Жертв и пострадавших нет.

Нижегородская градозащитница Анна Давыдова поделилась в сети Facebook снимками музея после пожара. По ее словам, в момент возгорания в здании находились уникальные экспонаты.