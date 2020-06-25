«Сила ветра» открывает филиал в Нижнем Новгороде

На данный момент бренд «Сила ветра» выпускает одежду, издает журнал, строит свои яхты, обучает капитанов, устраивает путешествия в самые разные уголки планеты, ну и, конечно, открывает новые базы, где можно тренироваться на спортивных лодках, чтобы потом участвовать в гонках и развивать свое мастерство.

Сейчас у «Силы ветра» две своих базы в Москве и по одной в Петербурге и в Сочи. И открывается пятая база парусных тренировок — в Нижнем Новгороде.

Что же там будет?

На первом этапе запускаются самые популярные форматы — гонки, тренировки и прогулки на яхте для всех желающих. Условным открытием сезона считается начало июля, когда мы закончим внешнюю подготовку спота и лодок для тренировок, на которые уже сейчас можно записаться в системе оплаты.

В последние годы Нижний Новгород развивается, как туристический центр. И теперь все, кто приезжает в Нижний погостить, смогут арендовать лодку вместе с инструктором, познакомиться с азами парусного спорта и даже сходить на несколько тренировок. Записаться можно по той же ссылке, а также обсудить индивидуальные тренировки или прогулки на яхтах по телефону +7 (910) 142-72-75.

В следующем сезоне, в год восьмисотлетия Нижнего Новгорода, команда нового филиала планирует провести свой внутренний кубок, на который будут приглашены яхтсменов из всех городов «Силы ветра».

Для тех же, кого интересует обучение на капитана, разработаны два разных формата: полноценная школа капитанов на получение прав международного образца и “competent crew” (5-6 занятий) для тех, кому нужны только азы.

Если вы не уверены, что готовы погружаться с нуля в теоретическую часть - можно сразу приступить к тренировкам, на которых вы узнаете основы парусного спорта уже на воде, и после нескольких занятий можете смело вступать в спортивную команду или собирать свою, чтобы продолжать тренировки на более высоком уровне или участвовать в регатах.

Где все это находится?

Самая лучшая локация для популяризации парусного спорта — всегда центр города. Именно поэтому на этот сезон из доступных яхт-клубов Нижнего Новгорода, был выбран клуб «Лето» на Гребном канале - в семи минутах езды от площади Минина. Спот с лодками «Силы ветра» располагается у четвертого причала, самый удобный проход к берегу сейчас через парк активного отдыха «Лето», не доезжая до поворота до наб. Гребного Канала 109.

Если вы хотите посмотреть на лодки или локацию, просто звоните на тот же номер — 8 (910) 142-72-72 или сразу записывайтесь на тренировки.

Это только начало. У команды «Силы ветра» в Нижнем команды большие планы по интеграции в жизнь города, стоящего на пересечении двух великих рек. С этого лета будьте готовы ежедневно замечать большие черные паруса с логотипом «Силы Ветра», прогуливаясь по новой набережной.

Парусная культура объединяет людей совершенно разных возрастов, достатков и происхождений.

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Фото: архив организаторов