В Нижегородской области открываются парки, музеи и библиотеки

Он уточнил, что посещать можно будет только те парки, где муниципалитеты смогут обеспечить соблюдение требований безопасности. Кроме того, обязательной остается необходимость носить маски и сохранять дистанцию. На этих же условиях в ограниченном режиме возобновят работу библиотеки и музеи.

При этом глава региона уточнил, что ситуация в части распространения COVID-19 в области остается напряженной. «Выйти на второй этап мы еще не можем. Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания», – пояснил губернатор.

По состоянию на 11 июня, в Нижегородской области зарегистрирован 13341 случай коронавируса. Суточный прирост заболевших составил 303 человека.

18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого времени в регионе возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты, открылись храмы.

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Фото: Дима Четыре