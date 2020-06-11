С 12 июня в Нижегородской области откроются для посещения парки, музеи и библиотеки. Кроме того, с этого дня в регионе отменяются QR-коды. Об этом написал в Instagram губернатор Глеб Никитин.
В Нижегородской области открываются парки, музеи и библиотеки
Он уточнил, что посещать можно будет только те парки, где муниципалитеты смогут обеспечить соблюдение требований безопасности. Кроме того, обязательной остается необходимость носить маски и сохранять дистанцию. На этих же условиях в ограниченном режиме возобновят работу библиотеки и музеи.
При этом глава региона уточнил, что ситуация в части распространения COVID-19 в области остается напряженной. «Выйти на второй этап мы еще не можем. Но мы меняем акцент с контроля за перемещением граждан на контроль за соблюдением требований юридическими лицами и организаторами мест пребывания», – пояснил губернатор.
По состоянию на 11 июня, в Нижегородской области зарегистрирован 13341 случай коронавируса. Суточный прирост заболевших составил 303 человека.
18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого времени в регионе возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты, открылись храмы.
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Фото: Дима Четыре
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