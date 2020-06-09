В Нижнем Новгороде не будут снимать ограничения вслед за Москвой

По словам главы Нижегородской области, такое решение обусловлено ростом количество заболевших коронавирусом. Он уточнил, что 21 мая прирост зараженных в Москве был 2595 человек, а в Нижегородской области – 301. По данным на 8 июня, в столице было уже 2001 новых заболевших, а у нас – 305.

«У них снижение, у нас – рост. В принципе, так и должно быть: регионы отстают от Москвы в динамике эпидемии. Мы – минимум на 1-2 недели. Остальные – и того больше», – пояснил Никитин. Он заявил, что снятие ограничений продолжится тогда, когда будет наблюдаться стабильное снижение числа заражений.

С 9 июня в Москве отменяются самоизоляция, пропускной режим и график прогулок. Однако в общественных местах жители столицы по-прежнему должны носить маски, перчатки и соблюдать социальную дистанцию.

18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. С этого времени в регионе возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты, открылись храмы. Самым зараженным коронавирусом районом регионального центра стал Автозаводский.

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Фото: Дима Четыре