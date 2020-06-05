Павел Солодкий: «В сложившейся ситуации бизнес стал крайним»

Сейчас, когда начался процесс снятия ограничений, можно сказать, что все предприниматели «на низком старте» и готовы начать работу хоть завтра. Насколько оправданы эти надежды?

Во-первых, называть точные даты сейчас нельзя, все это зависит от данных статистики и эпидемиологической обстановки. Сейчас все правила новой, послекризисной жизни, разрабатываются с нуля и впервые: правила рассадки в ресторанах, то, как должны работать фитнес-центры и салоны красоты... Одно точно - новые правила работы скажутся на проходимости заведений не в лучшую сторону, и доходы неизбежно снизятся. К сожалению, неизбежно и то, что мы увидим сотни закрывших предприятий.

Есть ли у вас ощущение, что именно сейчас у вас началась настоящая работа и ваша должность как никогда полезна?

Настоящая работа ведётся у нас с первых дней. Мы без работы не сидим - у нас в области зарегистрировано около 130 тысяч юридических лиц и ИП. Коронавирус - это конечно особая загрузка: мы отвечаем на сотни устных и письменных запросов, даём консультации, подсказывая на какую помощь можно рассчитывать тому или иному предпринимателю. Например, существуют перекосы в мерах поддержки: изначально, предприятия, имеющие лицензию на реализацию алкоголя, не могли получить субсидии, а народные промыслы не попали в список пострадавших отраслей.

Мы работали над этими вопросами совместно с правительством Нижегородской области. Я как региональный бизнес-омбудсмен обращался к Уполномоченному при президенте РФ Борису Титову, губернатор области Глеб Сергеевич Никитин направлял соответствующие обращения в федеральное правительство. Совместными усилиями эти проблемы удалось устранить.

Но есть и другие вопросы. В качестве примера - ситуация с оптикой «Кронос», когда выяснилось, что по некоторым параметрам эта компания не подходит под критерии малого и среднего бизнеса, а значит, не имеет права на поддержку. Получается, у человека успешное дело, которое выросло за последние годы, но именно из-за этого он не может получить сейчас субсидии. Притом, что в компании работает около 500 человек, а выручка упала более чем на 70%, и до начала мая работать салоны оптики не могли.