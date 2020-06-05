Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области Павел Михайлович Солодкий в своём интервью рассказывает о том, как выживает бизнес, на какую помощь можно рассчитывать и чем может обернуться для Нижегородской области коронакризис.
Павел Солодкий: «В сложившейся ситуации бизнес стал крайним»
Сейчас, когда начался процесс снятия ограничений, можно сказать, что все предприниматели «на низком старте» и готовы начать работу хоть завтра. Насколько оправданы эти надежды?
Во-первых, называть точные даты сейчас нельзя, все это зависит от данных статистики и эпидемиологической обстановки. Сейчас все правила новой, послекризисной жизни, разрабатываются с нуля и впервые: правила рассадки в ресторанах, то, как должны работать фитнес-центры и салоны красоты... Одно точно - новые правила работы скажутся на проходимости заведений не в лучшую сторону, и доходы неизбежно снизятся. К сожалению, неизбежно и то, что мы увидим сотни закрывших предприятий.
Есть ли у вас ощущение, что именно сейчас у вас началась настоящая работа и ваша должность как никогда полезна?
Настоящая работа ведётся у нас с первых дней. Мы без работы не сидим - у нас в области зарегистрировано около 130 тысяч юридических лиц и ИП. Коронавирус - это конечно особая загрузка: мы отвечаем на сотни устных и письменных запросов, даём консультации, подсказывая на какую помощь можно рассчитывать тому или иному предпринимателю. Например, существуют перекосы в мерах поддержки: изначально, предприятия, имеющие лицензию на реализацию алкоголя, не могли получить субсидии, а народные промыслы не попали в список пострадавших отраслей.
Мы работали над этими вопросами совместно с правительством Нижегородской области. Я как региональный бизнес-омбудсмен обращался к Уполномоченному при президенте РФ Борису Титову, губернатор области Глеб Сергеевич Никитин направлял соответствующие обращения в федеральное правительство. Совместными усилиями эти проблемы удалось устранить.
Но есть и другие вопросы. В качестве примера - ситуация с оптикой «Кронос», когда выяснилось, что по некоторым параметрам эта компания не подходит под критерии малого и среднего бизнеса, а значит, не имеет права на поддержку. Получается, у человека успешное дело, которое выросло за последние годы, но именно из-за этого он не может получить сейчас субсидии. Притом, что в компании работает около 500 человек, а выручка упала более чем на 70%, и до начала мая работать салоны оптики не могли.
Как общее настроение в бизнес-среде?
Бизнес понимает, что он стал крайним в сложившейся ситуации. Предприниматели надеялись, что федеральная власть возьмёт на себя обязательства по выплате заработной платы, а получилось так, что ответственность полностью легла на плечи бизнеса, да еще и с запретом на увольнение и сокращение сотрудников! Стремление защитить людей понятно, но и у работодателя должны быть какие-то права!
Нет ощущения, что если бизнес «крайний», то вы, как представитель его интересов, - «самый крайний»?
В этой раздражённой обстановке мы получаем много эмоциональных обращений. Отношусь к такому с пониманием: это люди, доведённые до отчаяния, оставшиеся с долгами, кредитами и полностью рухнувшим бизнесом. У власти, конечно, бюджеты ограничены, но есть люди, которые считают, что не нужно помогать бизнесу, что бизнес должен сам выплывать. Приходится с ними спорить, доказывать, ведь наша работа - защищать тех, кто платит налоги.
Чем данный кризис отличается от кризиса 2008 года и всех прочих?
Во-первых, надо учитывать, что мы ведём борьбу с коронавирусом на фоне того, что подорожал доллар, резко упала цена на нефть, и эти факторы тоже сказываются на участниках рынка и взаимоотношениях с внешними партнерами. Второе: никогда не было такого, чтобы закрывались целые предприятия, а зарплата должна была выплачиваться. Были кризисы, но полного закрытия никогда не было, было хоть какое-то движение средств «на поддержку штанов», как говорится. Власти надеются, что люди залезут к себе в кубышку, но она тоже не бесконечная: все закредитованы ипотекой, автомобилями и многим другим, предприниматели в том числе. Недавние исследования показали, что у 39% россиян отсутствуют какие-либо сбережения.
Есть ли какие-то черты, отличающие кризис в Нижегородской области от кризиса в других регионах?
В первую очередь - это жесткие меры сдерживания, которые приняты у нас. Кроме того, наш регион промышленный, и это позволяет как-то поддержать бюджет области, хотя обороты и покупательская способность неизбежно падают. Мы в отличие от многих дотационных регионов, вроде бы в чуть лучшем положении, но то, что придётся перекраивать бюджет - однозначно, как и то, что придётся отказываться от каких-то намеченных проектов.
Дайте несколько советов нижегородским бизнесменам?
Во-первых, нужно точно изучить на какие формы поддержки вы можете рассчитывать. Если не попадаете ни под какие субсидии - обращайтесь к нам в аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей, а также в общественные организации, отстаивающие интересы бизнеса: Деловая Россия, ТПП, ОПОРА РОССИИ, РСПП, а также в депутатский корпус Областного Законодательного собрания. Спектр мер поддержки расширяется, принимаются новые законы, может быть, завтра будут приняты именно те, которые помогут вашему делу. Тем, кто попал в самую тяжелую ситуацию, нужно будет перепрофилироваться, переходить на цифру, искать новые формы взаимоотношений с партнерами и клиентами. Самое главное - не падать духом, потому что, если предприниматель опускает руки, помочь ему уже нельзя. Начиная бизнес, каждый понимает, что он рискует многим, своим имуществом, капиталом своей семьи. Это тяжело, но такая ответственность заставляет быть активным, искать варианты и не останавливаться.
текст: Анастасия Базилева
фото из архивов пресс-служб
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