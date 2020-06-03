3 июня суточный прирост заболевших коронавирусом в Нижегородской области достиг 357 человек. Всего с начала пандемии в регионе зафиксировано 10850 заразившихся, сообщает оперштаб.
357 человек заболели коронавирусом в Нижегородской области
Согласно обновленным данным, 4252 человека выздоровели, 116 скончались. Самой молодой жертвой COVID-19 стал 29-летний нижегородец.
Как уточнил заместитель губернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов, смертность от коронавируса выросла в мае по сравнению с предыдущим месяцем. Однако более 80% смертей при заболевании COVID-19 приходится на людей старше 65 лет.
С 30 марта в регионе действует режим самоизоляции. 18 мая область вышла на первый этап снятия ограничений. Накануне возобновили работу некоторые объекты розничной торговли, салоны красоты, открылись храмы.
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Фото: pixabay
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