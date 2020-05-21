Нижегородские зоопарки получат 1 млн рублей на корм для животных

Кроме того, глава региона уточнил, что зоопарки смогут открыть двери для посетителей уже на следующем этапе снятия ограничений. Разумеется, при соблюдении всех правил предосторожности.

После введения режима самоизоляции зоопарки закрылись для посетителей, попав в губительную ситуацию. Например, «Лимпопо» оказался на грани гибели. Поскольку организация частная, у нее нет ни льгот, ни какой-либо финансовой поддержки со стороны государства. Вскоре местные власти заявили, что готовы оказать помощь зоопарку и уже прорабатывают комплекс необходимых мер.

18 мая Нижегородская область вышла на первый этап снятия ограничений. Возобновили работу объекты розничной торговли, а по решению муниципалитетов вскоре могут открыть детские сады. Нижегородцам разрешили пробежки и занятия спортом до 2 часов в день.

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