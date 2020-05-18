Нижегородская область готова к снятию ограничений

Во-вторых, загрузка коечного фонда не должна превышать 50%. По последним данным, этот показатель держался на уровне 48%.

В-третьих, количество тестов на 100 тысяч человек в день составило 143,4, что также является допустимым значением для перехода к первому этапу выхода из ограничений.

Между тем, на данный момент в Нижегородской области зарегистрировано 6413 заболевших коронавирусом. Еще 279 тестов жителей находятся на верификации.

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Фото: Дима Четыре