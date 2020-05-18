Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области упал ниже 1 и держится на таком уровне уже 2 суток. 16 мая показатель составлял 0,87, а 17 — 0,9. Это может означать, что регион готов к первому этапу снятия ограничений.
Нижегородская область готова к снятию ограничений
Ранее стало известно, что решение о переходе к первому этапу будет приниматься исходя из следующих критериев. Во-первых, отношение числа заболевших за последние 4 дня к предыдущим 4 дням должно быть 1 или меньше.
Во-вторых, загрузка коечного фонда не должна превышать 50%. По последним данным, этот показатель держался на уровне 48%.
В-третьих, количество тестов на 100 тысяч человек в день составило 143,4, что также является допустимым значением для перехода к первому этапу выхода из ограничений.
Между тем, на данный момент в Нижегородской области зарегистрировано 6413 заболевших коронавирусом. Еще 279 тестов жителей находятся на верификации.
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Фото: Дима Четыре
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