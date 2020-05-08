Салоны красоты, парикмахерские и магазины непродовольственных товаров смогут возобновить свою работу в Нижнем Новгороде только при наличии системы видеонаблюдения. Пока в регионе действует режим повышенной готовности, камеры организаций необходимо будет подключать к единой системе видеоаналитики, сообщает «Коммерсантъ-Приволжье» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
Стало известно, когда в Нижнем Новгороде откроются салоны красоты
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Фото: pixabay
Если помещения салонов не оборудованы камерами, их придется приобрести и установить. Подключение к системе видеоаналитики бесплатное. Будут ли субсидироваться расходы на закупку оборудования, пока неизвестно.
Непосредственный запуск проекта планируется сразу после подписания соответствующего документа о возможности работы торгово-сервисных предприятий с описанием всех необходимых для этого требований. Не исключено, что это произойдет после периода нерабочих дней.
Комплекс наблюдения поможет распознавать соблюдение мер безопасности. В частности, работают ли сотрудники в средствах индивидуальной защиты, а также каково расстояние между клиентами, время их очередности и проводится ли необходимая дезинфекции после посещения клиента.
С 30 марта в Нижегородской области действует режим самоизоляции. Позже период нерабочих дней был продлен по 11 мая включительно.
С 15 апреля почти 240 нижегородцев прилетели специальными рейсами в Россию. Ожидалось, что еще 70 жителей вернутся на родину в течение майских праздников.
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