Стало известно, когда в Нижнем Новгороде откроются салоны красоты

Если помещения салонов не оборудованы камерами, их придется приобрести и установить. Подключение к системе видеоаналитики бесплатное. Будут ли субсидироваться расходы на закупку оборудования, пока неизвестно.

Непосредственный запуск проекта планируется сразу после подписания соответствующего документа о возможности работы торгово-сервисных предприятий с описанием всех необходимых для этого требований. Не исключено, что это произойдет после периода нерабочих дней.

Комплекс наблюдения поможет распознавать соблюдение мер безопасности. В частности, работают ли сотрудники в средствах индивидуальной защиты, а также каково расстояние между клиентами, время их очередности и проводится ли необходимая дезинфекции после посещения клиента.

С 30 марта в Нижегородской области действует режим самоизоляции. Позже период нерабочих дней был продлен по 11 мая включительно.

С 15 апреля почти 240 нижегородцев прилетели специальными рейсами в Россию. Ожидалось, что еще 70 жителей вернутся на родину в течение майских праздников.

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