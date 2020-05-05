Еще 174 человека в Нижегородской области заразились коронавирус

Таким образом, число заболевших Covid-19 в Нижегородской области возросло до 3026.

Как сообщалось ранее, нижегородцы в общественных местах впредь обязаны носить маски или другие средства защиты. Без них человеку запрещено пользоваться общественным транспортом и заходить в торговые точки.

С 30 марта в Нижегородской области действует режим самоизоляции. Выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами. Пока период нерабочих дней продлен по 11 мая включительно.

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