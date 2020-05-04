Отмечать 9 мая будут сразу по трем направлениям: трансляции федеральных акций, прямые включения из нижегородской виртуальной студии «Блиндаж-52» и онлайн-проекты областных учреждений культуры.



Начнется празднование в 10.00 с обращения президента Владимира Путина. Вслед за ним к жителям области обратится губернатор Глеб Никитин, который даст старт вещанию двадцати восьми онлайн-проектов. Творческие мастер-классы, концерты, онлайн-встречи с гостями, мюзикл «Небесный тихоход» и многое другое ждет нижегородцев в рамках масштабного праздника.

Подробную информацию о времени начала, а также описание проектов можно найти на сайте регионального министерства культуры