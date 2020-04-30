Нижегородское детское пароходство стало выпускать защитные маски и экраны из оргстекла

Защитные экраны изготавливаются при помощи фрезерного 3D-станка с числовым программным управлением. Первую партию изделий уже передали в отделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8, вторую — направили в перинатальный центр роддома № 7.

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