Нижегородское детское пароходство решило оказать поддержку сотрудникам предприятий и организаций, которые ежедневно контактируют с большим количеством людей, несмотря на режим самоизоляции. Для этого на площадке технопарка было запущено производство масок и экранов из оргстекла.
Нижегородское детское пароходство стало выпускать защитные маски и экраны из оргстекла
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Фото: Андрей Орехов
Защитные экраны изготавливаются при помощи фрезерного 3D-станка с числовым программным управлением. Первую партию изделий уже передали в отделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8, вторую — направили в перинатальный центр роддома № 7.
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