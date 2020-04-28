В Нижегородской области за сутки зафиксировано 89 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 28 апреля, общее число заболевших в регионе достигло 1663 человек, сообщили в пресс-службе облправительства.
Еще 89 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
-
Фото: pixabay
«Уже понятно, что серьезное увеличение заболевших в отдельные дни связано с нарушением режима повышенной готовности. Чем более ответственно вели себя люди, тем меньше показатели. Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато», — прокомментировал статистику губернатор Глеб Никитин.
Днем ранее, 27 апреля, в регионе был зарегистрирован самый большой суточный прирост за все время пандемии — коронавирусом заразились 207 жителей.
Как уточнил Никитин, самоизоляция в Нижегородской области будет действовать еще как минимум в течение месяца. Соответствующий режим ввели в регионе 30 марта. С этого момента выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.