Еще 89 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области

«Уже понятно, что серьезное увеличение заболевших в отдельные дни связано с нарушением режима повышенной готовности. Чем более ответственно вели себя люди, тем меньше показатели. Только самодисциплина способна кардинально изменить ситуацию и вывести нас на плато», — прокомментировал статистику губернатор Глеб Никитин.

Днем ранее, 27 апреля, в регионе был зарегистрирован самый большой суточный прирост за все время пандемии — коронавирусом заразились 207 жителей.

Как уточнил Никитин, самоизоляция в Нижегородской области будет действовать еще как минимум в течение месяца. Соответствующий режим ввели в регионе 30 марта. С этого момента выходить из дома можно только в ближайший магазин за продуктами и товарами первой необходимости, а также для выноса мусора и прогулок с питомцами.

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