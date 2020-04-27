Более 63 тысяч человек прошли тестирование на коронавирус в Нижегородской области

По данным на 27 апреля в Нижегородской области 63 495 человек прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Глеб Никитин подчеркивает, что по абсолютному числу протестированных жителей Нижегородская область занимает лидирующее место в Приволжском федеральном округе.

«Мы увеличиваем объем тестирования, чтобы контролировать ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. По-прежнему на особом контроле состояние здоровья тех людей, которые относятся к группе риска: это контактировавшие с зараженными и приехавшие из регионов с высоким уровнем заболеваемости», — пояснил губернатор Нижегородской области.

27 апреля подтверждено еще 207 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Итого 574 случая коронавируса в регионе, 109 выздоровевших пациентов и 9 летальных исходов.