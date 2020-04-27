Самоизоляцию в Нижегородской области продлят еще на месяц

«У нас определяющей будет следующая неделя. Если будем прирастать меньше 10%, это будет хороший признак, — уточнил Никитин. — Но самоизоляция в том или ином виде потребуется еще не менее месяца в любом случае».

По состоянию на 24 апреля, в регионе подтверждено 1096 случаев заболевания инфекцией. 26 апреля стало известно, что от коронавируса скончался девятый нижегородец. Число вылечившихся возросло до 115 человек.

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