Режим самоизоляции в Нижегородской области будет действовать еще как минимум месяц. Об этом рассказал в Instagram губернатор Глеб Никитин. При этом будут ли продлены нерабочие дни, пока не уточняется.
Самоизоляцию в Нижегородской области продлят еще на месяц
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Фото: pixabay
«У нас определяющей будет следующая неделя. Если будем прирастать меньше 10%, это будет хороший признак, — уточнил Никитин. — Но самоизоляция в том или ином виде потребуется еще не менее месяца в любом случае».
По состоянию на 24 апреля, в регионе подтверждено 1096 случаев заболевания инфекцией. 26 апреля стало известно, что от коронавируса скончался девятый нижегородец. Число вылечившихся возросло до 115 человек.
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