В Нижегородской области число выздоровевших от коронавируса достигло 60 человек. Вместе с тем зафиксировано 69 новых случаев коронавируса. В целом на 22 апреля 929 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых шесть оказались с летальным исходом.

«К концу недели ожидаем около 1500 подтвержденных диагнозов. Мы вышли на достаточно крупные объемы тестирования и продолжаем их наращивать. Наша задача – максимально оперативно охватить тестированием тех, кто находится в группе риска: это люди, которые контактировали с зараженными или приехали из регионов с высоким уровнем заболеваемости. Чем раньше мы выявляем угрозу, тем скорее можем ее купировать», – отмечает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

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