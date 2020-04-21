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Число заразившихся коронавирусом нижегородцев достигло 860

  • media.ifrc.org

За минувшие сутки в Нижегородской области подтвердили еще 101 случай заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе РФ. Таким образом, число заболевших в регионе выросло до 860 человек. Выздоровели 49 пациентов, пятеро скончались.

«Мы приближаемся к критической и показательной точке распространения коронавируса в Нижегородской области. Если сейчас мы не усилим самоизоляцию, то дальше – пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших», – сообщает Глеба Никитин в своем Instagram. 

 

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Наталья Бадьина,
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