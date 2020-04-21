В нижегородском технопарке «Анкудиновка» разрабатывают экспресс-тесты на коронавирус

Компания «Национальный биосервис – Волга», которая является резидентом технопарка «Анкудиновка» в Нижегородской области, начала разработку экспресс-тестов для выявления коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

«В настоящий момент несколько биомедицинских компаний России ведут активную работу по разработке экспресс-тестов, которые позволят ограничить распространение инфекции. Для того чтобы оценить эффективность и чувствительность этих тестов, необходимо создать референтную панель образцов биологического материала, чем сейчас активно занимается резидент технопарка «Анкудиновка», компания «Национальный биосервис – Волга», –сообщает директор технопарка, представитель Фонда содействия инновациям в Нижегородской области Тимур Радаев.

По словам руководителя компании Виталия Пруцкого, ранее организация занималась исследованиями в области онкологии, но сейчас перестраивает свою работу и планирует создать стандартизированный набор образцов биоматериала, чтобы оценить эффективность тестов на коронавирус. «В настоящий момент в разработке находятся экспресс-тесты, которые должны помочь быстро и эффективно распознать распространителей инфекции и, кроме того, выявить тех, кто уже переболел, в том числе бессимптомно, и в обозримом будущем не имеет рисков заразиться новой коронавирусной инфекцией», – отмечается в сообщении.

Компания планирует расширить сотрудничество с Роспотребнадзором, а также с медицинскими организациями, чтобы иметь возможность получить биоматериал от пациентов и тех, кто уже перенес инфекцию.

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