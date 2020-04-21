Нижегородская область внедряет индекс изоляции на основе сотовых данных

Глеб Никитин рассказал в своем Instagram, что Нижегородская область совместно с компанией Мегафон первая в стране внедрит индекс изоляции на основе сотовых данных. Глава региона утверждает, что это не персональные данные, а большие – источником являются абоненты всех операторов связи.

«Индекс считается по подключениям абонента к базовым станциям. Чем к большему количеству станций люди подключаются, тем активнее они передвигаются. Технология позволяет исключить повторяющиеся маршруты (работа-дом), но если, скажем, на набережной или Покровке соберется много людей, мы это увидим и пришлем патруль, который попросит всех отправиться по домам. Или, если в отдельном районе будет высокий индекс подключений к базовым станциям, мы усилим патрулирование там и будем проверять QR-коды на выход из дома», – говорит Глеб Никитин.

Также в своем сообщении губернатор отметил, что Нижегородская область приближается к критической и показательной точке распространения коронавируса. Если сейчас не усилить самоизоляцию, то дальше – пик, после которого, как снежный ком, будет расти число заболевших. Поэтому самоизоляция и строгая дисциплина (в том числе использование QR-кодов) при передвижении по городу, так важны.

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