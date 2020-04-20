В Нижегородской области выявили 113 новых случаев заражения коронавирусом

Еще 113 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Нижегородской области. Итого в регионе за весь период: 759 пациентов с коронавирусной инфекцией, из них 28 выздоровели и 5 умерли.

Увеличение количества выявленных случаев в сравнении с прошлой неделей связано сразу с несколькими важными факторами, отмечает губернатор Глеб Никитин.

«Больше половины от общего числа случаев мы выявляем у тех, кто приехал в Нижегородскую область из крупнейших городских агломераций страны, в частности из Москвы и Московской области. Многие нижегородцы работают там и вернулись в сложное время на малую родину, у кого-то из жителей столицы здесь родственники, дачные участки. То есть люди заболели не здесь, а приехали уже инфицированными. К счастью, большинство из них сознательно относится к ситуации и с момент приезда соблюдает самоизоляцию. Мы приняли необходимые изменения в Указ Губернатора о режиме повышенной готовности, предполагающие обязательную двухнедельную изоляцию для тех, кто приезжает из регионов с высоким уровнем заболеваемости. Статистика демонстрирует правильность этих мер.

Еще один фактор – всплеск активности жителей региона в выходные дни, в частности, 11 и 12 апреля. Был крупный праздник – Вербное воскресенье. Люди начали посещать кладбища, активнее пользовались общественным транспортом и пожилые граждане. Был принят ряд мер для того, чтобы не допустить этого на Пасху. Навстречу нам пошла Нижегородская митрополия. На этой неделе мы продолжим усиливать контроль», — подчеркнул Глеб Никитин.



На 20 апреля зарегистрировано 47121 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, за весь период выписано по выздоровлению по России – 3 446.