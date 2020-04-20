Пятый человек умер от коронавируса в Нижегородской области

19 апреля в Нижегородской области скончался еще один пациент с коронавирусной инфекцией, сообщил на своей странице в Instagram заместитель губернатора Давид Мелик-Гусейнов.

«Летальный исход плюс один. Итого пять. Мужчина 1960 года рождения. Двухсторонняя пневмония и, как следствие, молниеносный отек легких и мозга. На печальном счетчике появится в понедельник. На ИВЛ находится 17 человек. Резерва ИВЛ-коек достаточно», – написал Мелик-Гусейнов на своей странице в Facebook.

Причиной смерти 60-летнего мужчины стал отек легких и мозга в результате двухсторонней пневмонии.

Согласно обновленной статистике, в регионе 646 подтвержденных тестов на COVID-19, из них 129 новых находятся на верификации. 17 пациентов подключены к искусственной вентиляции легких, 28 заболевших выздоровели.



Индекс самоизоляции выше 3.9.

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