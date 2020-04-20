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У замгубернатора Нижегородской области диагностировали коронавирус

  • government-nnov.ru

У заместителя губернатора Нижегородской области Игоря Носова подтверждена коронавирусная инфекция. По данным главы региона Глеба Никитина, заболевание у замгубернатора протекает в легкой форме.

В сообщении отмечается, что Игорь Носов последние три недели работал в Москве — занимался вопросами обеспечения Нижегородской области медицинским оборудованием, средствами защиты и медикаментами. Заражение замгубернатора коронавирусом произошло в столице.

«Среди членов правительства региона в Нижегородской области признаков заболевания нет ни у кого», — сообщает глава региона.

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Наталья Бадьина,
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