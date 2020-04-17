54 случая коронавируса подтверждено за последние сутки в Нижегородской области

Число заразившихся коронавирусом в Нижегородской области достигло 458 пациентов. Выздоровели 23 нижегородца, четверо скончались.



Согласно данным портала стопкоронавирус.рф, Нижегородская область на 4 месте по количеству выявленных заболеваний. Впереди только Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

«Наша цель – обеспечивать высокий уровень самоизоляции. И тогда к началу мая сможем затормозить развитие болезни. На прошлой неделе к этой пятнице ожидали около 600 заболевших. Итог – 458», – подчеркнул глава Нижегородской области Глеб Никитин.

Как ранее сообщил губернатор, выход на плато эпидемии возможен в начале мая.

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