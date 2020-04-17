В Нижегородской области начинается производство аппаратов ИВЛ

К проекту производства ИВЛ присоединился Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского.

Аппараты искусственной вентиляции легких в ближайшее время будут делать на основе наркозно-дыхательных аппаратов «Аэлита». Также участие в проекте принимают Инжиниринговый центр университета имени Н.И. Лобачевского и завод имени Г. И. Петровского.

«В результате модификации цифровой части наркозно-дыхательные аппараты смогут выполнять функции ИВЛ — в ситуации противодействия коронавирусной инфекции эта задача вышла на первый план», — говорит ректор ННГУ Елена Загайнова.

Завод имени Г. И. Петровского наладит массовое производство аппаратов ИВЛ в ближайшее время.