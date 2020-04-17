Правительство Нижегородской области прорабатывает меры поддержки зоопарка «Лимпопо»

Ранее руководство зоопарка обратилось за помощью к нижегородцам, так как вскоре у «Лимпопо» не будет средств даже на прокорм животных.

Как отметил губернатор Глеб Никитин, зоопарк — это одна из достопримечательностей города и его культурное наследие. Несмотря на то, что он частный, и в первую очередь о благополучии животных должен заботиться собственник, правительство тоже поможет сохранить «Лимпопо» и не даст ему погибнуть.

⠀

Глава региона уже дал распоряжение своему заместителю Андрею Гнеушеву проработать вопрос о мерах поддержки, которые можно будет оказать зоопарку.