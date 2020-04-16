65 случаев коронавируса подтверждено в Нижегородской области за минувшие сутки

На 16 апреля в регионе 404 случая заболевания. 23 человека выздоровели и выписались из больницы. На наличие инфекции протестированы 29 119 человек. Это один из самых высоких показателей в Приволжском федеральном округе, сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что рост заболеваемости зависит от самодисциплины граждан и предприятий, которые продолжают работу.



«Есть различные сценарии развития ситуации с распространением коронавируса. Негативные — итальянский или испанский, когда закрыли все организации, но сделали это слишком поздно. Есть более конструктивный сценарий — немецкий, когда большинство предприятий работают, но это возможно только за счет жесткой дисциплины на производстве и соблюдения режима самоизоляции. Кроме самоизоляции, ничто не поможет обеспечить нам выход на плато и стабилизировать ситуацию», – отметил Глеб Никитин.



«Выход на плато возможен через две недели после того, как будет полностью соблюдаться режим повышенной готовности. Если это произойдет к началу мая, то это около 2000−2500 заболевших. Если на плато выходим к середине мая, то это 3600−4000 заболевших. Как показывает практика, к этому периоду потребуется около 800 коек с ИВЛ», — добавил глава региона.