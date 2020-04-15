«Поколение М» ищет талантливых юных дизайнеров из Нижегородской области

Крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС объявляет старт специального конкурса для юных дизайнеров из Нижегородской области в рамках Всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта МТС «Поколение М».

Принять участие в конкурсе может любой ребенок или подросток в возрасте от 11 до 18 лет. Для этого нужно нарисовать модный эскиз и загрузить свою работу на сайт проекта «Поколение М» в разделе конкурсов MTS-FASHION. На сайте также можно посмотреть мастер-классы от ведущих дизайнеров: Игоря Гуляева, Даши Гаузер, Юлии Далакян и Вячеслава Зайцева.

Все загруженные работы примут участие в федеральном конкурсе дизайнеров, который продлится до 31 мая, и поборются за главные призы проекта – стажировку в лучших Домах моды страны.

В прошлом году победительница конкурса «Fashion Day «Поколение М – 2019» Татьяна Барабанова из Ивановской области получила право пройти стажировку у мэтра российской моды в Модном доме дизайнера Игоря Гуляева, а Елизавета Слепышева из Приморского края не только побывала на Mercedes-Benz Fashion Week Russia, но и прошла стажировку у известного российского кутюрье Юлии Далакян.