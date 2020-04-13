Сергей Яковлев возглавил департамент развития туризма Нижегородской области

Директора нижегородского туристско-информационного центра Сергея Яковлева назначили руководителем регионального департамента развития туризма и народных художественных промыслов. Назначение состоялось по результатам конкурса на портале «Команда правительства».

«Сейчас как никогда важно объединиться и укрепить взаимодействие друг с другом. Ситуация в туриндустрии требует изменения подхода, разработки антикризисных мер поддержки на региональном и федеральном уровнях», – прокомментировал назначение губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На новом посту Сергей Яковлев должен решать вопросы по антикризисной поддержке представителей туриндустрии в период режима повышенной готовности, а также разработке программы по дальнейшей загрузке этой отрасли после окончания пандемии.

Сергей Яковлев родился в Мурманске в 1987 году, окончил Нижегородский государственный университет имени Лобачевского. С 2011 года работал директором по рекламе, маркетингу и связям с общественностью в группе компаний отельера Дмитрия Володина. В 2017 году возглавил нижегородский туристско-информационный центр, вошел в региональный оргкомитет подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода.

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