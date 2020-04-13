В Нижегородской области начинаются массовые проверки организаций на соблюдение правил карантинной безопасности

Юридические лица начнут проверять с 13 апреля. Об этом сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram.

На прошлой неделе нарушителей режима самоизоляции выявляли на улицах. Только за выходные было составлено 25 протоколов. «При этом в основном велась разъяснительная работа, то есть нарушений, конечно, было гораздо больше», — отметил глава региона.

Теперь протоколы будут составлять на организации, которые нарушают указ губернатора о соблюдении карантинных мер.

«Продавцы без перчаток, кассиры без масок, отсутствие разметок о дистанции, — привел примеры Глеб Никитин. — Рассказывают, что были случаи, когда покупатели требовали от продавцов соблюдения указа. Молодцы».

Напомним, что количество возобновивших работу предприятий в Нижегородской области выросло вдвое.

По состоянию на 12 апреля в Нижегородской области выявили еще 42 случая заражения коронавирусом. Таким образом, в Нижегородской области сейчас 194 подтвержденных случая. Выздоровели 15 человек.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.