Нижегородские ученые разработали «жидкие перчатки»

Ученые Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского разработали гель для длительной защиты рук от вирусов и бактерий. Гель с частицами коллоидного серебра действует до восьми часов или до смывания водой.

«На коже формируется защитная пленка из модифицированного хитозана — природного полимера, который комплексно связан с коллоидным серебром. Оно обладает антибактериальным действием, как на грамотрицательные, так и на грамположительные бактерии, а также противовирусным действием», — сообщает пресс-служба ННГУ.

Разработкой занимались сотрудники кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии химфака ННГУ и Нижегородского института травматологии и ортопедии.

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