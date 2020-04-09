Нижегородцы смогут платно сдать тест на коронавирус в диагностической лаборатории «ГЕМОХЕЛП». Услуга будет доступна посетителям уже 10 апреля.

Основной забор пройдет с 7 до 11 утра. Рот и нос перед процедурой не полоскать, зубы не чистить, не пить и не есть. При себе необходимо иметь паспорт. Анализы у граждан с высокой температурой брать не будут.

Тест на коронавирус можно будет сдать в лабораториях по следующим адресам:

В Нижнем Новгороде:

— Советский район, ул. Ванеева, 25/88;

— Приокский район, пр. Гагарина, 118;

— Автозавод, ул. Краснодонцев, 7;

— Московский район, ул. Куйбышева, 3.

В Дзержинске:

— ул. Гайдара, 68.

Примерная стоимость услуги — 1300 рублей.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK, Facebook и Telegram.