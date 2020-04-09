Еще 7 нижегородцев заразились коронавирусом

На 9 апреля общее количество верифицированных в Нижегородской области составляет 87 человек.

А в это время люди все чаще выходят на улицу и не соблюдают режим самоизоляции. Вот что на этот счет пишет Глеб Никитин в своем Instagram:



«Все рассказывают, что многие вышли на улицу, во дворы. Дети, мамочки, престарелые. Хотя вроде бы заводы открылись, а не детские площадки. По вирусу все плохо. Он распространяется. Уже 125 на подозрении. Причём, пока все заражённые заразились еще до того, как начали работать предприятия. Меня спрашивают: это нормально, что пик через две-три недели, а город вышел на работу? Кладете жизни взамен экономики? Отвечаю: риски работы замкнутых производств гораздо меньше праздного нарушения самоизоляции. И при соблюдении режима риск заразиться невысок. Не говоря уже о том, что катастрофическая потеря дохода тоже приводит к потерям, в том числе и жизней. Но режим перестал соблюдаться! Люди пишут: люди гуляют, рядом полиция и никакой реакции... Почему не штрафуют?! Я перед развилкой. Закрыть предприятия, поставить под угрозу рабочие места людей, экономику региона? Или все-таки начать массово наказывать людей? Завтра проведу совещание с полицией».

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