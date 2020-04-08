Губернатор Нижегородской области опубликовал в своем Инстаграм размеры выплат и условия их получения для работодателей, сотрудников и самозанятых.
Глеб Никитин рассказал, кто получит право на денежную компенсацию от правительства Нижегородской области
Субсидии в регионе смогут получить предприятия пострадавших областей, которые полностью приостановили свою работу. Компенсировать планируют затраты на коммуналку в размере 100% и на выплату зарплаты в размере МРОТ плюс налоги и социальные взносы в отношении 50% численности работников. Итого чуть больше 18 000 рублей на человека в месяц. Однако есть одно условие, которое придется выполнить, чтобы получить эти деньги.
«Тем, кто за халяву, это не понравится. Но это будет правильно», – предупредил губернатор.
Платить и бизнесу, и самозанятым будут только в том случае, если люди согласятся выполнять социально-значимые работы 4 часа в день. Этот перечень работ входят: помощь пожилым, проведение дезинфекции, уборка и благоустройство города, оцифровка документов.
«Главная задача – сохранить занятость», – отметил Глеб Никитин.
Вторая мера поддержки людей – это пособие безработным. Президент дал поручение увеличить максимальное пособие до размера МРОТ, но при определенных условиях оно может быть гораздо меньше. На минимум – 1500 рублей в месяц – прожить нельзя, поэтому доплачивать до величины прожиточного минимума будут из регионального бюджета.
Также губернатор указал номер Viber-чата центра «Мой бизнес», в котором можно задать все интересующие вопросы.
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