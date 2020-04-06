9 новых случаев заражения коронавирусом в Нижегородской области

На 6 апреля в регионе 56 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 4 пациента выздоровели и 2 скончались.

«Мы получили подтверждение диагноза у пациентов, протестированных в разное время. Подтверждение из референс-центров пришло сейчас. Приняты все необходимые профилактические меры. Все пациенты изолированы и получают необходимое лечение», — отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По состоянию на 6 апреля в области: протестировано 12147 лиц с подозрением на COVID-19, у 56 пациентов диагноз подтвержден, 31 пациент на верификации, 4 пациента выписаны по выздоровлению, 2 человека скончались.

На сайте министерства здравоохранения Нижегородской области сообщается, что ожидаются результаты анализов еще 25 человек.

Напомним, 5 апреля две пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Нижегородской области. Обе страдали хроническими заболеваниями.

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