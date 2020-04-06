Две нижегородки умерли от коронавируса

За прошедшие сутки в Нижегородской области заразились 22 человека, а также появились первые два летальных исхода. Пациентки в возрасте 80 и 83 лет с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли в Нижегородской области. Как сообщается на сайте правительства, у женщин выявили несколько хронических заболеваний.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщает: «У обеих пациенток был верифицирован коронавирус, но они имели серьезные хронические заболевания, в частности, хроническую почечную недостаточность, сахарный диабет, ишемическую болезнь сердца. У одной из них с 2014 года в качестве меры поддержки был назначен диализ. Коронавирус спровоцировал осложнение этих заболеваний».

На данный момент в области заражение коронавирусом подтверждено у 47 человек, из них выписаны 4. В мире заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45.

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