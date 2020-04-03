Четыре нижегородца не могут вылететь из карантинного Нью-Йорка

По словам фокусника, вместе с ним в Нью-Йорке застряли еще почти сто россиян, среди них есть дети и пенсионеры. Все они должны были покинуть Штаты еще 30 марта, однако вылет был перенесен. Рейс, назначенный на 3 апреля, также отменили.

«Меня, мою жену Юлю и еще 20-25 пассажиров отмененных рейсов поселили в гостиницу рядом с аэропортом. На полу в аэропорту мы не спали, – написал Яничев. – Для тех, кто считает, что мы "везем смерть в Россию" рассказываю: по прилету в Москву сразу из аэропорта нас отвезут на 14 дней в изолированную обсервацию. Затем в Нижнем Новгороде нас ждет еще 14 дней изолированного карантина».

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Фото: pixabay, Илья Яничев