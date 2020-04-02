Нижегородские блогеры запустили проект для помощи бизнесу

Проект «Оставайся дома в Нижнем» будет длиться 30 дней, в нем примут участие 30 компаний и 30 блогеров. Причем аккаунт проекта в Instagram каждый день будет вести новый блогер, который окажет поддержку определенной организации.

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Фото: архив организаторов