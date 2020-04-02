Блогеры Нижнего Новгорода объединились, чтобы помочь локальным компаниям, которые переживают не лучшие времена из-за карантина. Для этого активисты запускают проект «Оставайся дома в Нижнем» и расскажут о местных кафе, салонах красоты, школах и других местах. Как уточняют организаторы, цель инициативы — сохранить город после карантина таким же атмосферным, как и до него.
Нижегородские блогеры запустили проект для помощи бизнесу
Проект «Оставайся дома в Нижнем» будет длиться 30 дней, в нем примут участие 30 компаний и 30 блогеров. Причем аккаунт проекта в Instagram каждый день будет вести новый блогер, который окажет поддержку определенной организации.
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Фото: архив организаторов
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