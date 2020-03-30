Как уточнили в региональном правительстве, покинуть дом можно и если вам понадобилась экстренная медицинская помощь. Однако это разрешается делать только в случае отсутствия показаний для вызова скорой помощи. Кроме этого, впредь нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. А в общественных местах требуется соблюдать дистанцию в 1,5 метра от другого человека.

Никитин пояснил, что если у вас поднялась температура, выходить на улицу строго запрещено. Вместо этого необходимо срочно вызывать врача на дом. Если вы работаете, то выходить на улицу можно, только чтобы добраться от дома до работы.

Также областные власти занимаются разработкой системы контроля соблюдения режима самоизоляции. О том, как она будет работать, станет известно в ближайшее время.

По состоянию на 30 марта, в Нижегородской области зафиксировано 11 случаев коронавируса. Среди заболевших есть пациенты в тяжелом состоянии, которым требуется искусственная вентиляция легких.

«Не верьте фейкам и слухам. Паника и страх убивают разум, — сказал губернатор. — Но и не будьте легкомысленными. Я прошу тех, кто не относится к короновирусу серьезно: даже если вы остаетесь при своем мнении, соблюдайте правила самоизоляции ради взаимопонимания, согласия в обществе, из уважения к другим. Ведите себя достойно!»

«НН.Собака.ru» рекомендует читателям соблюдать карантин и покидать дом только в случае крайней необходимости. Ранее мы рассказывали, как оставаться модными не выходя из квартиры, и делились идеями домашнего отдыха в условиях изоляции.

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Фото: Дима Четыре