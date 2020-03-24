В Нижегородской области закрыли все фитнес-клубы и ограничили посещение кафе

Кроме того, всем торговым сетям поручили расширить услуги по дистанционному заказу товаров и доставке их на дом. Компаниям телекоммуникационной отрасли запрещается прекращать предоставлять услуги связи гражданам старше 65 лет даже при нулевом или отрицательном балансе.

Коронавирусом в регионе заразились семь человек. Все случаи инфицирования завозные.

С 18 марта власти Нижегородской области ввели временный запрет на проведение всех массовых мероприятий. Приостановлена работа музеев, театров, библиотек, бассейнов, спортзалов, ФОКов, кинотеатров. А нижегородские вузы также перешли на дистанционный режим работы.

Редакция «НН.Собака.ru» уверена, что для отличного уикенда вовсе не обязательно выходить из дома, поэтому подготовила подборку увлекательных занятий на период карантина.

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