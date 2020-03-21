Еще четыре человека заразились коронавирусом в Нижегородской области

Инфекция обнаружилась у заболевших после посещения Италии, Австрии и Германии. Таким образом, всего в регионе коронавирусом заразились семь человек.

Первый случай коронавирусной инфекции был зафиксирован в Нижнем Новгороде 6 марта. Тогда заболела 26-летняя нижегородка, которая в феврале ездила в Милан. 17 марта стало известно о втором инциденте. Заболевшей оказалась девушка, которая недавно вернулась из Германии. На следующий день подтвердился третий случай заражения — заболел студент «Высшей школы экономики» из Ирака.

С 18 марта власти Нижегородской области ввели временный запрет на проведение всех массовых мероприятий. Приостановлена работа музеев, театров, библиотек, бассейнов, спортзалов, ФОКов, кинотеатров. Нижегородские вузы также перешли на дистанционный режим работы в связи с коронавирусом.

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Фото: pixabay