В Нижегородской области запустят первый госпортал о бездомных животных

Каждый нижегородец сможет воспользоваться этой базой и выбрать себе питомца. А к 2021 году региональные власти обещают построить на севере и юге области два приюта, каждый из которых рассчитан не менее чем на 400 животных. Там бездомные собаки и кошки смогут жить до тех пор, пока их не заберут новые хозяева, а животные с серьезными заболеваниями — всю жизнь.

Уже 5 лет у Нижнем Новгороде существует благотворительный фонд защиты животных «Сострадание НН»: за это время организация превратилась в целый комплекс помощи с приютом, центром реабилитации и ветклиникой, а ее команда пристроила более 4500 животных. Редакция «НН.Собака.ru» публиковала серию материалов в поддержку фонда о людях, которые не побоялись сложностей и взяли себе друга (а то и не одного!) с улицы.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram nn_sobaka_ru, VK и Facebook.

Фото: pixabay.com