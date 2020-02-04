Нижегородка разбогатела на квашеной капусте и стала героиней Forbes

Продукция предприятия «Эхо», которым руководит Галина Сидарок, поставляется в крупные ритейлеры России, стран СНГ, а также Европы и даже Австралии. Примечательно, что за рубежом продукция фирмы располагается в вегетарианском отделе и относится к категории здорового питания.

До конца 2020 года «Эхо» намерено завоевать расположение и американского потребителя. Уже в марте продукты компании будут представлены на продовольственной ярмарке в США.

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Фото: архив пресс-служб