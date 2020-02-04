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Нижегородка разбогатела на квашеной капусте и стала героиней Forbes

Предприниматель из Нижнего Новгорода Галина Сидарок стала героиней нового выпуска Forbes. Она рассказала журналу, как 15 лет назад, когда торговала квашеной капустой на рынке, придумала бизнес, который вырос в крупную компанию с выручкой 1,5 млрд рублей. 

  • Галина Сидарок (слева) и Оксана Желнова (справа)

Продукция предприятия «Эхо», которым руководит Галина Сидарок, поставляется в крупные ритейлеры России, стран СНГ, а также Европы и даже Австралии. Примечательно, что за рубежом продукция фирмы располагается в вегетарианском отделе и относится к категории здорового питания.

До конца 2020 года «Эхо» намерено завоевать расположение и американского потребителя. Уже в марте продукты компании будут представлены на продовольственной ярмарке в США.

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Фото: архив пресс-служб 

Наталия Болотова,
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